На Полтавщині попрощалися з Сергієм Гоковим, який служив у президенському полку

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3-го квітня на Полтавщині попрощались із захисником Сергієм Гоковим, який боронив Україну від російської навали. Про це повідомляє пресслужба Великосорочинська громада.

Сергій народився 25 січня 1997 року. Він пройшов нелегкий життєвий шлях, однак зумів зберегти свою людяність, честь, мужність та стати по істині Великою Людиною. Закінчивши ковалівську школу, Сергій почав пошук шляху до свого призвання, отримав освіту за спеціальністю електроавтомеханік, багато працював.

У 2017 році пішов на строкову службу до Президентського полку, після чого зрозумів, що хоче нести службу своїй державі та розпочав військову кар’єру, в якій і досяг великих успіхів. Став учасником Операцій Об’єднаних Сил на сході України, отримав звання сержанта, став справжнім професіоналом своєї справи. Отримав Нагрудний знак “Ветеран війни” та «Козацький хрест 3 ступеня».

Займав посаду Командира відділення спеціального призначення сил спеціальних операцій.

Став учасником миротворчої місії в Демократичній Республіці Конго та отримав Медаль від Організації Об’єднаних Націй за участь в миротворчій місії. Був нагороджений Нагрудним знаком сил спеціальних операцій “Вовк 4 ступеня”.

У період повномасштабного вторгнення ворога, виконував завдання зі спеціальної розвідки на території Харківської та Дніпропетровської областей.