Дівчатка з обстріляного Рубіжного у Кременчуці заспівали «Червону калину»

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 177

Навіть у важкий час не потрібно падати духом

Такі кадри надихають допомагати один одному, вірити у нашу перемогу заради наших дітей. Двоє дівчат Валерія та Анна – двоюрідні сестрички, приїхали до Кременчука з Рубіжного разом з сім’ями. Вони знайшли у нашому місті прихисток, рятуючись від ворожих військ рашистів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.