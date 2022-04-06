Дівчатка з обстріляного Рубіжного у Кременчуці заспівали «Червону калину»

Такі кадри надихають допомагати один одному, вірити у нашу перемогу заради наших дітей. Двоє дівчат Валерія та Анна – двоюрідні сестрички, приїхали до Кременчука з Рубіжного разом з сім’ями. Вони знайшли у нашому місті прихисток, рятуючись від ворожих військ рашистів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
- Дівчатам неймовірно важко, але вони тримаються самі й підтримують інших переселенців.
У гуманітарному центрі Кременчука сестри заспівали «Червону калину», заряджаючи всіх впевненістю, що ми обов’язково переможемо, - зауважив міський голова Кременчука.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер