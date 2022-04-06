На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми

Сьогодні, 03:31 Переглядів: 157

На Чернігівщині розслідують обставини загибелі двох цивільних та травмування дітей внаслідок вибуху в Прилуцькому районі, де автомобіль підірвався на міні. Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Прилуцька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій неподалік с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району.

1 квітня, близько 20.00, сім'я працівника медичної допомоги поверталися з хутору Безборотьків в село Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.

Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 років народження, перебувають в реанімації в тяжкому стані.