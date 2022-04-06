Слава ППО: сьогодні Повітряні сили мінуснули вісім ворожих ракет

Ворог намагається уникати ППО. Але виходить це в нього погано
У вівторок 5 квітня Повітряні сили знищили 8 крилатих ракет окупантів. Про це повідомив пресцентр командування ПС ЗСУ.
- Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі,- йдеться в повідомленні.
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