Слава ППО: сьогодні Повітряні сили мінуснули вісім ворожих ракет

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 101

Ворог намагається уникати ППО. Але виходить це в нього погано

У вівторок 5 квітня Повітряні сили знищили 8 крилатих ракет окупантів. Про це повідомив пресцентр командування ПС ЗСУ.

- Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі,- йдеться в повідомленні.