Опублікували відео, як росіяни вбили велосипедиста у Бучі

Опубліковане відео вбивства російськими окупантами велосипедиста в Бучі. NYT перевірило відео з повітря, зняте українськими військовими на початку березня.
На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі, повертає за ріг - на вулицю, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.
Після того як росіяни вийшли з Бучі, тіло буле зняте поряд з велосипедом саме в цьому місці
На кадрах з повітря російські бронемашини виглядають як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.
Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і на кварталах вздовж перехрестя.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер