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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Опублікували відео, як росіяни вбили велосипедиста у Бучі

Сьогодні, 04:33 Переглядів: 42

 

Опубліковане відео вбивства російськими окупантами велосипедиста в Бучі. NYT перевірило відео з повітря, зняте українськими військовими на початку березня.

На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі, повертає за ріг - на вулицю, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.

Після того як росіяни вийшли з Бучі, тіло буле зняте поряд з велосипедом саме в цьому місці

На кадрах з повітря російські бронемашини виглядають як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.

Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і на кварталах вздовж перехрестя.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Буча
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