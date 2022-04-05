У Кременчуці сьогодні зареєстрували 11 випадків коронавірусу, щеплення отримали 156 осіб

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Всього в інфекційних шпиталях лікується 10 пацієнтів, 9 з них захворіли раніше.

5 квітня в місті зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. За їх даними, захворіли 8 жінок віком від 30 до 67 років та 3 чоловіка віком від 47 до 68 років. Одного з них ушпиталили, інші лікуються амбулаторно. Смертей від цієї хвороби сьогодні не зареєстровано.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 10 пацієнтів.

За даними міськради, протиковідні щеплення сьогодні зробили 156 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 429 кременчужан.