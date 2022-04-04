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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 22:43 Переглядів: 200

 

Кременчужани продовжують вакцинуватися

Сьогодні, 4 квітня,у Кременчуці зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли дві жінки віком 28 років та 52 роки. Із вперше виявлених випадків захворювання дані пацієнтки перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Всього в інфекційних шпиталях лікується 16 пацієнтів, випадків смерті цього дня не зареєстровано.
Всього зареєстровано 23 993. Одужало 23 248. Померло 720.

Також в Центрі вакцинаціі та в пунктах вакцинаціі щеплено 61 особу. У пунктах щеплення вакциновано 85 громадян. Всього за день у місті вакциновано 146 осіб, по першій дозі отримали 18 громадян, по другій - 57, бустерною дозою вакцинована 71 особа.
115310 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальноі кампанії однією дозою. 113390 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною - 9644.

5 квітня в центрі вакцинації та в пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Moderna.

Запрошуємо вакцинуватися від COVID-19:

  • в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00,
  • в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ з 08.00 до 17.00 за адресами:

- вул. Павлова, 2;

- вул. Київська, 14;

- квартал 278, буд. 13Б;

- вул. Володимира Великого, 62;

- проспект Лесі Українки, 15/8;

- вул. Олексія Древаля, 101;

- вул. Генерала Манагарова, 9,

- вул. Івана Мазепи, 26 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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