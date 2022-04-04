Наші військові потребують допомоги у виготовленні шевронів для ЗСУ. Дизайн шеврона вже є, він створений, залишилося розробити його у векторному форматі.
Після цього треба ще пошити 125 шевронів.
Якщо можете допомогти з розробкою або пошиттям, зверніться за номером телефону 0985786853 (Філіп).
Додано:
Вже відгукнулася людина по розробці у векторному форматі, тепер залишилось лише пошиття.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер