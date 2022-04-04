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Кременчук, Допомога військовим

Наші військові потребують допомоги у виготовленні шевронів (додано)

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 246

 

Треба розробити та пошити 125 штук

Наші військові потребують допомоги у виготовленні шевронів для ЗСУ. Дизайн шеврона вже є, він створений, залишилося розробити його у векторному форматі.

Після цього треба ще пошити 125 шевронів.

Якщо можете допомогти з розробкою або пошиттям, зверніться за номером телефону 0985786853 (Філіп).

Додано:

Вже відгукнулася людина по розробці у векторному форматі, тепер залишилось лише пошиття.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: військові допомога ЗСУ шеврони
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