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Грузія - рф: росіяни шукають контрабандні канали постачання підсанкційних товарів

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 223

 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що росіяни шукають контрабандні канали постачання підсанкційних товарів на свою територію. Одним із таких маршрутів є територія Грузії. За даними розвідників, «представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів»…

- Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії

Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна контрабанда санкції проти росії Грузія Міноборони
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