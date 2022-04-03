Через можливий ракетний обстріл мешканців Лозової евакуюють на Полтавщину

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Після кількох ракетних обстрілів Лозової влада закликала мешканців міста евакуюватися з Харківської до Полтавської області.

Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов вказав на необхідність евакуації через загрозу нових ракетних ударів по Лозовій.

- Є загроза ракетних ударів у Лозовській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини, - сказав керівник області в ефірі національного телемарафону у неділю, 3 квітня.

Голова Лозовської ОТГ Сергій Зеленський закликав мешканців їхати у безпечніші місця на особистому транспорті, а також скористатися евакуаційними електричками. Їхнє відправлення до Полтавської області заплановано на 12:00, 13:00 та 14:00 понеділка, 4 квітня.

Зеленський повідомив, що керівництво Полтавської області пообіцяло сприяння з розміщенням лозівчан.