Через можливий ракетний обстріл мешканців Лозової евакуюють на Полтавщину

Після кількох ракетних обстрілів Лозової влада закликала мешканців міста евакуюватися з Харківської до Полтавської області.
Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов вказав на необхідність евакуації через загрозу нових ракетних ударів по Лозовій.
Голова Лозовської ОТГ Сергій Зеленський закликав мешканців їхати у безпечніші місця на особистому транспорті, а також скористатися евакуаційними електричками. Їхнє відправлення до Полтавської області заплановано на 12:00, 13:00 та 14:00 понеділка, 4 квітня.
Зеленський повідомив, що керівництво Полтавської області пообіцяло сприяння з розміщенням лозівчан.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер