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Окупанти обстріляли Харків, Очаків та  Дніпропетровщину - є жертви

Сьогодні, 21:59 Переглядів: 0

 Є постраждалі та загиблі.

Російські терористи окрім Одеси, Миколаєва та Василькова 3 квітня нанесли удари й по інших містах України. 

Харків

Так, сьогодні ввечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. «На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Він зазначив, що наразі є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, владі рекомендовано евакуювати населення. Завтра лозівчан планують перевезти електропоїздом у напрямку Полтавської області. 

Очаків

«Сьогодні по Очакову було нанесено декілька хаотичних ударів, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви, є поранені і загиблі», - розповів заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.

Дніпропетровщина

3 квітня 2022 року збройні сили рф здійснили реактивний артилерійський обстріл населених пунктів Запорізьке та Володимирівка Криворізького району системою залпового вогню «Торнадо-С» із забороненими касетними бойовими зарядами, повідомили в Офісі Генпрокурора. Цивільне населення не постраждало. Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури уточнюється.

Також окупантами обстріляли селище Вознесенське Синельниківського району Дніпропетровської області. Інфраструктура та цивільне населення не постраждали.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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