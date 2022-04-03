«І джавеліни, і байрактари за Україну б’ють русню»: як на Полтавщині підіймають бойовий дух

На Полтавщини пирятинець Сергій Валоваженко виконав пісню «Українська лють». Про це написали на сторінці Пирятинської громади.
У пісні йдеться про початок війни, українську лють, ЗСУ та тероборону. Кліп було відзнято у підвалах, на даху біля українського прапору та на вулицях, де знаходяться протитанкові їжаки.
Зауважимо, що кавер на повстанську пісню Bella Chiao, яка стала популярною завдяки іспанському серіалу «Паперовий будинок», зробила українська співачка Христина Соловій.
Текст пісні «Українська лють» — Христина Соловій
Одного ранку, ще й на світанку
Земля здригнулась і враз закипіла наша кров
Ракети з неба, колони танків
І заревів старий Дніпро
Ніхто не думав, ніхто не бачив
Яка насправді бува українська лють
Катів проклятих безжально мочим
Тих, хто на на нашу землю пруть
В ТерОбороні найкращі хлопці
Самі герої воюють у наших ЗСУ
І джавеліни, і байрактари
За Україну б‘ють русню
А наші люди, а українці
Проти русні об‘єднали вже цілий світ
І скоро зовсім русні не буде
А буде мир на всій Землі.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер