«І джавеліни, і байрактари за Україну б’ють русню»: як на Полтавщині підіймають бойовий дух

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 60

На Полтавщини пирятинець Сергій Валоваженко виконав пісню «Українська лють». Про це написали на сторінці Пирятинської громади.

- Пирятинщина продовжує створювати патріотичні композиції. Кожен допомагає прискорити перемогу та довгоочікуваний мир, - йдеться у повідомленні.

У пісні йдеться про початок війни, українську лють, ЗСУ та тероборону. Кліп було відзнято у підвалах, на даху біля українського прапору та на вулицях, де знаходяться протитанкові їжаки.

Зауважимо, що кавер на повстанську пісню Bella Chiao, яка стала популярною завдяки іспанському серіалу «Паперовий будинок», зробила українська співачка Христина Соловій.

- Моя версія італійської народної пісні. Присвячую нашим героям, ЗСУ і всім, хто зараз бореться за рідну землю, - повідомила співачка.