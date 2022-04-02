Скільки Україна може отримати грошей на відновлення: радник президента назвав суму

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 156

Про це Олег Устенко заявив в ефірі Національного телемарафону

Україна після закінчення війни зможе отримати на відновлення від 400 до 500 млрд доларів. Однак і цієї суми буде замало.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі Національного телемарафону

- Зараз ми можемо говорити про суму, яку Україна може отримати, між 400 і 500 мільярдами доларів, тобто ми говоримо про 2-2,5 наші річні валові внутрішні продукти. Проте все одно цього буде недостатньо, тому пошук додаткових коштів постійно триває, – заявив радник.

Є кілька джерел: допомога від західних партнерів, підтримка бізнесу, а також репарації з боку РФ, які можна отримати, наприклад, через суд.

- Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони заходитимуть в Україну, але потрібно розраховувати на контрибуції та репарації, які ми отримуватимемо від Російської Федерації, – сказав він.

Устенко зазначив, що у суму контрибуцій та репарацій в обов'язковому порядку мають увійти активи російського Центробанку на суму 300 млрд. доларів, які вже заарештовані західними країнами. Ще близько 100 млрд доларів можна отримати, забравши заморожені активи найближчого оточення Путіна.