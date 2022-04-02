Скільки Україна може отримати грошей на відновлення: радник президента назвав суму

Україна після закінчення війни зможе отримати на відновлення від 400 до 500 млрд доларів. Однак і цієї суми буде замало.
Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі Національного телемарафону
Є кілька джерел: допомога від західних партнерів, підтримка бізнесу, а також репарації з боку РФ, які можна отримати, наприклад, через суд.
Устенко зазначив, що у суму контрибуцій та репарацій в обов'язковому порядку мають увійти активи російського Центробанку на суму 300 млрд. доларів, які вже заарештовані західними країнами. Ще близько 100 млрд доларів можна отримати, забравши заморожені активи найближчого оточення Путіна.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер