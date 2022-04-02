Як зберегти себе та близьких? Правила поведінки під час перебування в укритті

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 417

Сьогодні, коли ми живемо у стані війни, тисячі людей по всій Україні змушені ховатися в укриттях, аби зберегти свої життя та життя своїх рідних і близьких

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує правила поведінки під час перебування в укритті:

Слідувати до найближчого укриття необхідно після оголошення сигналу тривоги (сповіщається за допомогою сирен, гудків підприємств, вуличних гучномовців, телебачення та радіомовлення, сповіщень на мобільних додатках тощо). Повідомте про сигнал рідних, сусідів, колег по роботі. Допоможіть дітям і людям старшого віку під час руху. Покидаючи своє помешкання вимкніть електроживлення, перекрийте газ і воду.

Візьміть із собою до укриття тривожну валізку, 2-добовий запас продуктів і води, речі першої необхідності, речі для спання (підстилки, невеликі подушки, туристичні килимки, спальні мішки тощо), а також не забувайте про засоби індивідуального захисту. Якщо ви перебуваєте на робочому місці - візьміть до укриття особисті документи та речі. Не беріть до укриття громіздкі речі, речі із сильним, різким запахом і легкозаймисті речовини.

Заходьте до укриття організовано, без паніки. Слідуйте вказівкам відповідальних осіб або особового складу з укриття. Людей із дітьми варто розмістити в окремому відсіку чи в спеціально відведеному для них місці. Дітей, людей старшого віку й людей із поганим самопочуттям варто розмістити біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Якщо місць для лежання мало, потрібно організувати графік відпочинку.

Під час перебування в укритті забороняється:

ходити по приміщенню без потреби;

без дозволу пересувати предмети;

самовільно заходити до службових приміщень;

намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання;

відкривати герметичні захисні двері;

шуміти;

курити;

розпалювати відкритий вогонь

Покидати укриття можна з дозволу відповідальної особи після отримання сигналу, або в разі аварійного стану, що створює загрозу життю і здоров’ю громадян (наприклад, якщо там сталася пожежа, підвищено концентрацію шкідливих газів, закінчується повітря тощо). Якщо основні виходи не можна використовувати, евакуація відбувається через аварійні виходи.

У разі завалу укриття або його пошкодження, відповідальні особи не чекаючи допомоги ззовні, мають організувати роботи щодо виходу із нього та за потреби залучити людей, які там перебувають.

Евакуацію з укриття потрібно виконувати в такій послідовності: спочатку на поверхню виходить декілька людей, для того щоби надати допомогу тим, хто не може вийти самостійно, а потім евакуюються потерпілі, люди старшого віку та діти, а після них — усі інші.

Якщо укриття обладнане спеціальними захисними герметичними дверима, їх закривають після спеціального сигналу (або як тільки укриття заповниться), і відкрити їх можна буде лише після того, як мине небезпека.

Заповнене людьми укриття необхідно двічі на день прибирати з використанням дезінфікуючих засобів.