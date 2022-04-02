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«Бойові» 100 тисяч грн виплачуватимуть захисникам, які лікуються від отриманих поранень

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 234

 

Таке рішення вчора прийнято Кабінетом міністрів України

Міністерство оборони України повідомляє, що 1 квітня на засіданні Уряду було ухвалене рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р.№168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану».

Відтак, відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень, включати осіб які:

– у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

– особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

– особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги уразі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Нагадаємо, що загальна сума, яка виплачується родині загиблого захисника України складає 15 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна виплати військові уряд постанова
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