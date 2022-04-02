Загинув відомий український документаліст і фотограф Макс Левін

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У нього залишились четверо неповнолітніх синів

У районі села Гута Межигірська Київськох області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Зв’язок з Левіним зник ще 13 березня. Тоді він вирушив у Гуту Межигірську разом з Олексієм Чернишовим, військовим та фотографом у минулому, документувати наслідки російської агресії. Пізніше стало відомо, що в тому районі розпочались інтенсивні бойові дії. Вчора, 1 квітня, його знайшли загиблим.

Місцеперебування та доля Чернишова наразі невідомі.

Хто такий Макс Левін?

Він народився 7 липня 1981 року на Київщині.

Після школи здобув освіту за фахом «інженер компʼютерних систем» у КПІ і працював фотожурналістом.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Його фото публікували найвідоміші ЗМІ світу – Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проектів пов’язані з війною в Україні.

- Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну, - казав документаліст і свої документальні проєкти присвячував війні в Україні.

Дякуємо, Максе, за кожен кадр. Кожен з них наближав до мир, показував правду про злочини російських окупантів.

Світла пам'ять. Співчуття рідним та колегам.