Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Загинув відомий український документаліст і фотограф Макс Левін

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 134

 

У нього залишились четверо неповнолітніх синів

У районі села Гута Межигірська Київськох області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Зв’язок з Левіним зник ще 13 березня. Тоді він вирушив у Гуту Межигірську разом з Олексієм Чернишовим, військовим та фотографом у минулому, документувати наслідки російської агресії. Пізніше стало відомо, що в тому районі розпочались інтенсивні бойові дії. Вчора, 1 квітня, його знайшли загиблим.

Місцеперебування та доля Чернишова наразі невідомі.

Хто такий Макс Левін?

Він народився 7 липня 1981 року на Київщині.

Після школи здобув освіту за фахом «інженер компʼютерних систем» у КПІ і працював фотожурналістом.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Його фото публікували найвідоміші ЗМІ світу – Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проектів пов’язані з війною в Україні.

- Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну, - казав документаліст і свої документальні проєкти присвячував війні в Україні.

Дякуємо, Максе, за кожен кадр. Кожен з них наближав до мир, показував правду про злочини російських окупантів.

Світла пам'ять. Співчуття рідним та колегам.

4
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти загиблий журналіст
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх