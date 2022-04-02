За минулу добу ДБР відкрили 5 кримінальних проваджень за статтею «колабораційна діяльність»

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ДБР також ініціювала вилучення понад 2000 вагонів, що належать Росії та Білорусі

Державне бюро розслідувань щодня проводить роботу щодо викриття злочинів проти держави та вживає заходів задля зміцнення обороноздатності України.

Серед іншого, ДБР повертає десятків мільйонів гривень та необхідні для оборони країни цінності, що належать Росії або зберігаються як речові докази у кримінальному проваджені.

Зокрема, з початку широкомасштабної агресії Росії проти України за сприяння ДБР виявлено майже дві тисячі чоловіків призовного віку, які бажали незаконно перетнути кордон України.

Також працівники ДБР виявили у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській та інших областях країни понад 2000 залізничних вагонів, що належать суб’єктам господарської діяльності Росії та Білорусі. Ці вагони будуть безоплатно вилучені на користь держави у відповідності з ухваленим нещодавно законом України.