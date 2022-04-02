За інсайдерською інформацією втрати російської армії в Україні досягли майже 23 тисяч осіб

Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що за інсайдерською інформацією із щотижневого внутрішнього звіту в рф станом на ранок 2 квітня безповоротні втрати особового складу збройних сил росії становили 17549 осіб, а приватних військових кампаній, які путін масово залучив до нападу на Україну – 5366 осіб. Таким чином, сумарні втрати ворога в особовому складі становлять 22 915 осіб.
Варто нагадати, що Генштаб ЗСУ станом на ранок 2 квітня оцінює втрати ворога у живій силі в 17800 осіб, тобто на 5 тисяч менше.
Нижче його текст мовою оригіналу:
Инсайд
-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
ВС РФ- 17 549 человек.
ЧВК - 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"
Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
Слава ЗСУ!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер