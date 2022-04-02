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За інсайдерською інформацією втрати російської армії в Україні досягли майже 23 тисяч осіб

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 460

 

Про це повідомив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що за інсайдерською інформацією із щотижневого внутрішнього звіту в рф станом на ранок 2 квітня безповоротні втрати особового складу збройних сил росії становили 17549 осіб, а приватних військових кампаній, які путін масово залучив до нападу на Україну – 5366 осіб. Таким чином, сумарні втрати ворога в особовому складі становлять 22 915 осіб.

Варто нагадати, що Генштаб ЗСУ станом на ранок 2 квітня оцінює втрати ворога у живій силі в 17800 осіб, тобто на 5 тисяч менше.

- Мабуть, ЗСУ притримуються принципу – рахувати обережно, а бити – точно! Слава ЗСУ!, - пише Арсен Аваков.

Нижче його текст мовою оригіналу:

Инсайд

-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:

"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава

ВС РФ- 17 549 человек.

ЧВК - 5 366 человек.

Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"

Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии

дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.

Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!

Слава ЗСУ!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти втрати
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