За інсайдерською інформацією втрати російської армії в Україні досягли майже 23 тисяч осіб

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Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що за інсайдерською інформацією із щотижневого внутрішнього звіту в рф станом на ранок 2 квітня безповоротні втрати особового складу збройних сил росії становили 17549 осіб, а приватних військових кампаній, які путін масово залучив до нападу на Україну – 5366 осіб. Таким чином, сумарні втрати ворога в особовому складі становлять 22 915 осіб.

Варто нагадати, що Генштаб ЗСУ станом на ранок 2 квітня оцінює втрати ворога у живій силі в 17800 осіб, тобто на 5 тисяч менше.

- Мабуть, ЗСУ притримуються принципу – рахувати обережно, а бити – точно! Слава ЗСУ!, - пише Арсен Аваков.

Нижче його текст мовою оригіналу: