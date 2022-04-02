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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Як уникнути отруєння продуктами горіння? Рекомендації МОЗ для мешканців Полтавщини

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 2 268

  

Кременчужанам та полтавцям, що проживають у районах, прилеглих до місця ударів і де відбуваються пожежі, варто дослухатись рекомендацій МОЗ

Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті Полтавської обласної військової адміністрації:

Наполегливо прошу мешканців Полтавщини, які проживають у районах, прилеглих до місця ударів і де відбуваються пожежі, дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. А саме, щоб уникнути отруєння продуктами горіння:

  • залишайтеся вдома і зачиніть вікна;
  • якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску (респіратор);
  • робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу;
  • уникайте надмірної фізичної активності;
  • не провітрюйте квартиру;
  • за можливості пийте багато чистої води;
  • прийміть душ.

Якщо у вас погіршився стан, обов'язково зверніться до лікаря!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна рекомендації МОЗ Полтавщина Кременчук
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