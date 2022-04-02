Як уникнути отруєння продуктами горіння? Рекомендації МОЗ для мешканців Полтавщини

Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті Полтавської обласної військової адміністрації:

Наполегливо прошу мешканців Полтавщини, які проживають у районах, прилеглих до місця ударів і де відбуваються пожежі, дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. А саме, щоб уникнути отруєння продуктами горіння:

залишайтеся вдома і зачиніть вікна;

якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисні окуляри і маску (респіратор);

робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу;

уникайте надмірної фізичної активності;

не провітрюйте квартиру;

за можливості пийте багато чистої води;

прийміть душ.

Якщо у вас погіршився стан, обов'язково зверніться до лікаря!