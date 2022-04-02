Як уникнути отруєння продуктами горіння? Рекомендації МОЗ для мешканців Полтавщини

Кременчужанам та полтавцям, що проживають у районах, прилеглих до місця ударів і де відбуваються пожежі, варто дослухатись рекомендацій МОЗ
Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті Полтавської обласної військової адміністрації:
Наполегливо прошу мешканців Полтавщини, які проживають у районах, прилеглих до місця ударів і де відбуваються пожежі, дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. А саме, щоб уникнути отруєння продуктами горіння:
Якщо у вас погіршився стан, обов'язково зверніться до лікаря!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер