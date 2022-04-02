За час війни на території України повністю знищено 16 батальйонно-тактичних груп ворога

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За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави було залучено до 75 батальйонно-тактичних груп (БТГр).

Станом на 2 квітня дві третини з них втратили боєздатність:

на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр російської армії, а повністю знищено – 16 БТГр (сумарно – 50 БТГр).

У Генштабі ЗСУ зазначають, що інформація про втрати ворога уточнюється.

- Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!, - йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

Як відзначає дослідження Military Balance-2017 від лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, немає якоїсь єдиної уніфікованої структури батальйонної тактичної групи. Такі групи можуть бути як полегшеними, так і більш численними, із відповідною кількістю засобів посилення. Відповідно і їх чисельність може бути від 400 до 1000 військових.

Батальйонно-тактична група – це тимчасове, зведене військове формування на основі батальйону, що створюється на період виконання бойового завдання. Зазвичай БТГр створюється на основі механізованого або танкового батальйону, якому придають танкову або механізовану роту відповідно. БТГр додатково посилюється артилерією (дивізіон чи батарея), інженерно-саперним підрозділом підрозділом (рота або взвод) та іншими підрозділами. Утворена таким чином БТГр отримує різноманітний арсенал сил та засобів для автономного ведення бойових дій.