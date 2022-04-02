Кременчук обстріляли три ворожі літаки, – Дмитро Лунін

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 7 515

Після цього спалахнула пожежа, яку зараз гасять рятувальники

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі телемарафону розповів, що вночі 2 квітня на Полтавщині обстріляли два міста – Полтаву і Кременчук.

Близько 2.00 в Полтаві були атаковані два інфраструктурні об'єкти не менше, ніж чотирма ракетами. А уже о 6.00 три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці.

Через обстріли нашого міста сталася пожежа, яку можуть бачити кременчужани, зараз рятувальники працюють на місці.

Інформації щодо постраждалих немає. Як тільки з'ясують всі подробиці, зможуть надати дані.