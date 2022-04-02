Кременчук обстріляли три ворожі літаки, – Дмитро Лунін

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі телемарафону розповів, що вночі 2 квітня на Полтавщині обстріляли два міста – Полтаву і Кременчук.
Близько 2.00 в Полтаві були атаковані два інфраструктурні об'єкти не менше, ніж чотирма ракетами. А уже о 6.00 три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці.
Через обстріли нашого міста сталася пожежа, яку можуть бачити кременчужани, зараз рятувальники працюють на місці.
Інформації щодо постраждалих немає. Як тільки з'ясують всі подробиці, зможуть надати дані.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер