Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 307

США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки. Про це на умовах анонімності NYT розповів представник влади США.

За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене у відповідь на запит президента Володимира Зеленського.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

Як зазначається, танки «дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі».