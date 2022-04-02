Кременчуцький театр «МО» покаже виставу, яка не відбулася через війну

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 188

З 1 квітняуряд дозволив відновити роботу закладам культури. Тож місцевий театр «МО» вирішив «повернути борги». За інформацією, що розміщена у фейсбуці, 3-го квітня відбудеться прем'єрний показ вистави «У відкритому морі».

Спектакль мав відбутися 5-6 березня, але через військову агресію росії цього не сталося.

Організатори запевняють, що всі раніше придбані квитки в силі.

Глядачів чекають третього квітня о 15.00.

Вільні місця ще є, замовлення за телефоном 097-933-11-33.