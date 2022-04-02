Малецький розповів, коли у Кременчуці вимкнуть опалення

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 4 360

Кременчужани у соцмережах уже почали скаржитися на спеку у квартирах та просити вимкнути опалення. Про те, коли ж це станеться ми запитали у мера Кременчука Віталія Малецького.

Міський голова повідомив, що опалення вимкнуть або за графіком - 15 квітня, або після того, як середня температура протягом трьох діб не досягає +8С.

- Зараз пройде похолодання - після цього будемо опалення вимикати, - сказав мер.

Зазначимо, що Горішні Плавні та Світловодськ уже без опалення, а Кременчук все ще чекає потепління.

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Також мер підтвердив, що не варто розраховувати на те, що в місті не вимикатимуть гарячу воду на профілактику - все буде за графіком, який оприлюднять згодом.



