На Полтавщині виявили ворожий безпілотник для коригування вогню (фото)

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 1 115

Цей безпілотник може літати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - на 600 км.

На Полтавщині виявили ворожий безпілотник-розвідник, повідомляє Служба безпеки України. Дані про нього місцевий мешканець повідомив правоохоронним органам.

Це БпЛА "Орлан-10", оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів. Він може відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА - 18 годин.

В СБУ зазначають, що безпілотник використовують для ведення розвідки та коригування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні рф, більше $80 тис.

«Тож цю «пташку» буде долучено як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни», - йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, з початку війни українські захисники серед іншого вже знищили 85 ворожих безпілотників.