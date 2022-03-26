Стало відомо, скільки літаків, вертольотів та безпілотників знищили за сьогодні

За добу 25 березня ЗСУ знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу «Орлан-10», один вертоліт на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вертоліт знищили на Харківщині. А також комплекс радіоелектронної боротьби.
Зранку в тому ж районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці 92-ї бригади узяли в полон 17 загарбників, 15 з яких були мобілізовані з так званих «л/днр».