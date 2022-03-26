Стало відомо, скільки літаків, вертольотів та безпілотників знищили за сьогодні

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 149

За добу 25 березня ЗСУ знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу «Орлан-10», один вертоліт на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вертоліт знищили на Харківщині. А також комплекс радіоелектронної боротьби.

- Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому комплексу окупанти «глушили» наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом, ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою, - написав керівник ОВА.

Зранку в тому ж районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці 92-ї бригади узяли в полон 17 загарбників, 15 з яких були мобілізовані з так званих «л/днр».