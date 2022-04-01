Рятувальники Полтавщини повернулись із Харкова, де ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 0

Зведений загін рятувальників із Полтавщини повернувся додому з Харкова, де з 6 березня ліквідував наслідки ворожих обстрілів - у ліквідації пожеж, розбиранні завалів і порятунку людей зі зруйнованих будівель. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що керував ним провідний фахівець відділу організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Полтавській області Максим Петрушкевич.

«Наші герої-рятувальники повернулися з Харкова! Вони разом із тамтешніми колегами гасили пожежі, розбирали завали, рятували людей. Усе це під безперервними обстрілами міста-героя. Всього у цьому «пеклі» побували 62 рятувальники з Полтавщини», – зазначив Дмитро Лунін.

На щастя, серед наших рятувальників втрат немає.