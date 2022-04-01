Експерти вважають, що вживані автомобілі в Україні можуть подешевшати на тисячі доларів

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 297

25 березня парламент ухвалив законопроєкт №7190, який фактично зрівняв громадян України з жителями Євросоюзу у питаннях купівлі транспортних засобів. На час діє воєнного стану будуть прибрані деякі податки та збори при розмитненні автомобілів, а саме – ПДВ та акциз.

Через це вартість розмитнення іномарок буде наближатись до нуля. Законопроєкт надіслано на підпис президентові України Володимиру Зеленському. Законопроєкт передбачав, що такий порядок розмитнення буде введений з 1 квітня, проте поки що нічого не відомо про його підписання президентом, закон не оприлюднено, отже він ще не набрав чинності.

Перелік транспортних засобів, що підпадають під дію цього законопроєкту:

легкові та вантажні автомобілі;

мотоцикли;

кузови автомобілів;

причепи та напівпричепи;

транспорт, призначений перевезення 10 і більше пасажирів.

Навіщо ухвалили цей законопроект?

Одним із авторів законопроекту №7190 є голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев. На його думку, це дозволить громадянам України, які втратили свої транспортні внаслідок війни, знайти заміну із меншими фінансовими втратами. Він наголосив, що у документі міститься позиція Кабінету міністрів, який для прискорення процедури подав документ за допомогою народних депутатів.

При цьому варто зазначити, що цей закон торкнеться кожного українця, оскільки для ЗСУ спрощену процедуру ввезення та оформлення транспортних засобів з-за кордону запровадили вже давно - із самого початку війни.

Після підписання президентом основні митні платежі під час оформлення іномарки буде тимчасово скасовано – на період дії воєнного стану.

Варто зазначити, що від оподаткування не звільняються ввезенні в Україну автівки, які мають походження з країни, визнаної державою окупантом або державою агресором.

Як зазначають експерти, скасування митних платежів ввезених із-за кордону автівок має призвести до їх здешевлення на кілька тисяч доларів.

Що потрібно знати про першу реєстрацію автомобілів під час війни в Україні?

Кабмін продовжив термін реєстрації куплених чи ввезених до країни автомобілів.

Під час дії воєнного стану в Україні реєструвати/перереєстровувати куплені чи ввезені автомобілі у сервісних центрах МВС – необов’язково. Це передбачено ухвалою Кабінету міністрів № 190 від 4 березня 2022 року.

Як повідомляють юристи, документ запроваджує спеціальну підставу для продовження терміну державної реєстрації транспортних засобів – дія воєнного стану в Україні чи окремих її регіонах. При цьому після скасування такого положення у власників авто буде три місяці, щоб обов’язково поставити на облік свою машину.

До початку війни в Україні законодавством було передбачено 10 днів на реєстрацію транспорту після покупки.