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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 73

 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Фейсбуці.

- За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій — страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників — в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка
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