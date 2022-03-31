Якщо є укриття та лише денні сеанси: як працюватимуть заклади культури після відкриття

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 340

Заклади культури відкриються лише в тому разі, якщо у будівлі є бомбосховище або укриття. Про це під час онлайн-брифінгу зі ЗМІ заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На Полтавщині до роботи повернуться лише ті заклади, в яких є бомбосховище та укриття й лише на денні сеанси. Відвідувати заходи зможе та кількість людей, яку можливо розмістити в укритті», - сказав він.

У той же час дата відновлення роботи закладів культури на даний час невідома. За словами Луніна, офіційного листа з Мінкультури в ОВА ще не отримували.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. У Міністерстві культури повідомили, що кожен заклад готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.