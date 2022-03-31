Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Культура, Полтавщина

Якщо є укриття та лише денні сеанси: як працюватимуть заклади культури після відкриття

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 340

 Остаточна дата відновлення роботи закладів культури поки що невідома.

 

Заклади культури відкриються лише в тому разі, якщо у будівлі є бомбосховище або укриття. Про це під час онлайн-брифінгу зі ЗМІ заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На Полтавщині до роботи повернуться лише ті заклади, в яких є бомбосховище та укриття й лише на денні сеанси. Відвідувати заходи зможе та кількість людей, яку можливо розмістити в укритті», - сказав він.

У той же час дата відновлення роботи закладів культури  на даний час невідома. За словами Луніна, офіційного листа з Мінкультури в ОВА ще не отримували.  

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. У Міністерстві культури повідомили, що кожен заклад готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: premiera-factory
Теги: культура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх