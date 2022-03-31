У Кременчуці сьогодні зареєстрували 9 випадків коронавірусу, щеплення отримали 186 осіб

Сьогодні, 21:52 Переглядів: 120

31 березня в місті зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. За їх даними, захворіли чотири жінки віком від 24 до 56 років, три чоловіки віком від 28 до 73 років та дві дитини 5 і 10 років.

Трьох пацієнтів ушпиталили - всі они невакциновані. Шестеро лікуються амбулаторно. Всього в інфекційних шпиталях лікується 16 пацієнтів.

За даними міськради, протиковідні щеплення сьогодні зробили 186 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 280 осіб кременчужан.



