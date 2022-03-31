Як оцінюватимуть успіхи навчання учнів під час війни

Сьогодні, 20:53 Переглядів: 0

Державна служба якості освіти розробила рекомендації для шкіл: переважно без контрольних та за усним зворотнім зв'язком.

В Україні на час війни спростять систему оцінювання у школах.

Так, Державна служба якості освіти розробила рекомендації для шкіл щодо здійснення оцінювання у школах, що працюють в умовах війни.

Так, без змін залишиться формувальне оцінювання - йдеться про надання усного (переважно) та письмового зворотного зв’язку, індивідуальні та групові консультації щодо допомоги у виправленні типових помилок, надання порад щодо подальшого навчання.

Підсумкове оцінювання у вигляді окремих підсумкових контрольних робіт проводити не рекомендують. Натомість пропонують здійснювати його на підставі поточного оцінювання (за результатами тестів на електронних платформах та з допомогою інших способів перевірки результатів навчання). Відповідні рішення про зменшення або скасування кількості контрольних робіт, передбачених календарними планами, школа може ухвалити рішенням педагогічної ради.

Зазначається, що в окремих випадках підсумкове річне оцінювання можна здійснювати за результатами підсумкового оцінювання за перший семестр. Наприклад, для учнів, які опинилися в зоні активних бойових дій.

Школам, у яких освіту здобувають діти з числа внутрішньо переміщених осіб, варто підготувати на кінець навчання супровідний лист для кожної дитини. Це дасть змогу мінімізувати потенційні навчальні втрати у дітей, які через війну були змушені навчатися не у своїх школах. За бажанням дітей-переселенців та їх батьків можна організувати ведення «Щоденника навчання», у якому учні фіксуватимуть вивчені теми з навчальних предметів, види діяльності, які вони виконували (наприклад, проекти, вправи, ігри, досліди), прочитані книги тощо. Ведення такого щоденника не підлягає оцінюванню.

Нагадаємо, у кременчуці дистанційне навчання відновили 14 березня. За даними Кременчуцької міської ради, станом на 21 березня у навчанні беруть участь 90% учнів.