Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Розвідка США: російські війська зосереджуються на чотирьох напрямках

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 1 750

 У той же час Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти збільшують потужності на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, включно з Києвом, заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє Liga.net із посиланням на CNN.

За його словами, авіаудари, які наносять росіяни, сфокусовані на напрямках Києва, Чернігова, Ізюма (на південь від Харкова), а також Донбас. 

«Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків, за останні 24 години до 300», – сказав представник Міноборони США. 

У той же час, за даними Генштабу станом на 18.00 31 березня, окупанти збільшують потужності на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Росіяни намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ. 

Окрім цього, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. До білоруського Гомеля завезли три ракетні комплекси “Іскандер” та два комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Також додають, що, залишаючи військову техніку, окупанти все частіше вдаються до її мінування. 

 

 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: війна ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх