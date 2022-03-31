Розвідка США: російські війська зосереджуються на чотирьох напрямках

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У той же час Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти збільшують потужності на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, включно з Києвом, заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє Liga.net із посиланням на CNN.

За його словами, авіаудари, які наносять росіяни, сфокусовані на напрямках Києва, Чернігова, Ізюма (на південь від Харкова), а також Донбас.

«Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків, за останні 24 години до 300», – сказав представник Міноборони США.

У той же час, за даними Генштабу станом на 18.00 31 березня, окупанти збільшують потужності на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Росіяни намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

Окрім цього, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. До білоруського Гомеля завезли три ракетні комплекси “Іскандер” та два комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Також додають, що, залишаючи військову техніку, окупанти все частіше вдаються до її мінування.