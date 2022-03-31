Усі лікарні Полтавщини відновили планові операції

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Медзаклади області також надають допомогу пораненим та цивільним.

Всі лікарні Полтавщини відновили проведення планових операцій. Про це розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час чергового онлайн-брифінгу із представниками ЗМІ.

За його словами, відновлювати плановий прийом пацієнтів заклади охорони здоров’я почали на початку минулого тижня, а з 25 березня розпочали й планові операції.

Водночас медзаклади надають допомогу пораненим бійцям і цивільним.

Нагадаємо, на початку березня на Полтавщині через військові дії проведення планових операцій було призупинено.