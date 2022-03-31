Усі лікарні Полтавщини  відновили планові операції

Всі лікарні Полтавщини відновили проведення планових операцій. Про це розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час чергового онлайн-брифінгу із представниками ЗМІ.
За його словами, відновлювати плановий прийом пацієнтів заклади охорони здоров’я почали на початку минулого тижня, а з 25 березня розпочали й планові операції.
Водночас медзаклади надають допомогу пораненим бійцям і цивільним.
Нагадаємо, на початку березня на Полтавщині через військові дії проведення планових операцій було призупинено.