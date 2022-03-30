У Кременчуці сьогодні зареєстрували 17 випадків коронавірусу, серед них - вакцинований

Сьогодні, 22:19 Переглядів: 139

30 березня в місті зареєстровано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. За їх даними, захворіли шість жінок віком від 33 до 78 років, десять чоловіків віком від 22 до 72 років та 5-річна дитина.

Дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, вісім - ушпиталили. Серед захворілих - один вакцинований.

За даними міськради, протиковідні щеплення сьогодні зробили 216 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 227 кременчужан.





