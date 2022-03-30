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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Дві ракети російських загарбників влучили у нафтобазу в Дніпрі

Сьогодні, 22:29 Переглядів: 599

Постражалих немає

Дві ракети окупанта влучили в нафтобазу в Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Об‘єкт знищено, уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.

- 21:35. Тридцять п‘ятий день спротиву. Сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. 

На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.

Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.

Пробачення окупанти не дочекаються ніколи, - написав Микола Лукашук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна обстріл Дніпро
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