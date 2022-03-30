Дві ракети російських загарбників влучили у нафтобазу в Дніпрі

Сьогодні, 22:29 Переглядів: 599

Дві ракети окупанта влучили в нафтобазу в Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Об‘єкт знищено, уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.