З 1 квітня поступово відновлять роботу театри та концертні зали

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Кожен заклад готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.

З 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.