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На Херсонщині рашисти проводять обшуки у мирних жителів та погрожують розправою, Денісова

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 366

 Окупанти крадуть автомобілі та шукають зброю

На Херсонщині окупанти проводять тотальні обшуки у будинках передмістя Херсона. Про це йдеться в повідомленні Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. 

«У вівторок зранку озброєні групи росіян почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону міста. Окупанти ходять по оселям і перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю. Жителям погрожують розправами», - написала Денісова. херсон окупанти

За її даними, у деяких дворах, де господарі відсутні, рашисти зламують ворота і викрадають автівки.

Денісова також закликала міжнародну спільноту застосувати всі засоби санкційного тиску на державу-терориста рф для припинення військового вторгнення в Україну та звільнення всіх українських міст і селищ.

Нагадаємо, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдався до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна Херсон
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