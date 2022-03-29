Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської ОДА: 9 загиблих, 28 поранених (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 733

 Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. 

Миколаївська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора  Мова йде про ракетний удар, здійснений збройними силами рф  по адмінбудівлі Миколаївської облдержадміністрації.

За даними слідства, на даний час відомо про 9 загиблих та 28 поранених. 

На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.

Нагадаємо, рашисти влучили по будівлі вранці 29 березня. За словами очільника ОДА Віталія Кіма, орієнтовно 50-100 цивільних встигли вийти з будівлі. Він також висловив надію, що загиблих немає. 

Оновлено: За даними ДСНС деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ Офісу Генпрокурора
Теги: війна Миколаїв
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх