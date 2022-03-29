Ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської ОДА: 9 загиблих, 28 поранених (ОНОВЛЕНО)

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Миколаївська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора Мова йде про ракетний удар, здійснений збройними силами рф по адмінбудівлі Миколаївської облдержадміністрації.
За даними слідства, на даний час відомо про 9 загиблих та 28 поранених.
На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.
Нагадаємо, рашисти влучили по будівлі вранці 29 березня. За словами очільника ОДА Віталія Кіма, орієнтовно 50-100 цивільних встигли вийти з будівлі. Він також висловив надію, що загиблих немає.
Оновлено: За даними ДСНС деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.