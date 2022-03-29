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За антивоєнну картину Бенксі вторгували понад $100 000 для «Охматдиту»

Сьогодні, 01:33 Переглядів: 125

 

Картину продав анонімний донор

Для найбільшої дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» зібрали 81 тисячу фунтів стерлінгів (106 тисяч доларів) із продажу картини художника-аноніма Бенксі CND Soldiers. Про це пише BBC.

Анонімний донор виставив на аукціон твір художника 2005 року, де зображені двоє солдатів. Один тримає автомат, інший ㅡ пензлик, яким він малює червоний знак миру. Цей знак спочатку символізував кампанію за ядерне роззброєння (CND) 1957 року, а зараз відомий як міжнародний символ миру. 

Картину продали через інтернет-аукціон на сайті MyArtBroker.com. Його представниця Шарлотта Стюарт розповіла, що всі зібрані гроші передадуть дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Сайт не стягує комісію з продажу.

Початкова ставка лоту становила 20 тисяч фунтів, але ставки швидко зросли після «шквалу інтересу», сказала аукціоністка. Стюарт зазначила, що зібрані гроші «створять величезну зміну в житті персоналу, дітей та їхніх сімей найближчими тижнями». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: художник благодійність допомога
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