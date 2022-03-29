Відбій повітряної тривоги

Сьогодні, 01:28 Переглядів: 799

О 1.28 оголошений відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів.

У Кременчуці о 1.14 завили сирени. Містяни без сигналу тривоги у додатку "Тривога" вирушили в укриття.

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