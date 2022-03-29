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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росіяни на танках проїхали через «Рудий ліс» й могли отримати опромінення

Сьогодні, 02:07 Переглядів: 185

 

Працівник ЧАЕС назвав це «самогубством», тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в їх тілах

Російські солдати, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію, проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту через «Рудий ліс», піднявши там хмари радіоактивного пилу. Про це повідомляють працівники станції, які стали свідками такого вчинку, передає Reuters. Вони були на чергуванні, коли російські танки увійшли до Чорнобиля 24 лютого, і взяли під свій контроль АЕС.

Вони розповіли, що солдати у колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів. Працівник ЧАЕС назвав це «самогубством», тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в їхніх тілах.

- Велика колона військової техніки проїхала дорогою відразу за нашим об'єктом, і ця дорога проходить повз Рудий ліс. Конвой підняв великий стовп пилу. Багато датчиків радіаційної безпеки показали перевищення рівня, - сказав один зі співробітників.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Чорнобиль війна
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