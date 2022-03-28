Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Благодійність

З Іспанії та Польщі надсилають допомогу до видавничого дому «приватна газета»

Сьогодні, 22:31 Переглядів: 75

 Медикаменти та засоби гігієни надсилають людям, які дуже цього потребують

Наші друзі з Польщі та Іспанії надсилають допомогу до видавничого дому «Приватна газета». Засоби гігієни, дитяче харчування та медикаменти ми пересилаємо до міст, які знаходяться під обстрілами, а також для наших воїнів-захисників. 

-Це гігієнічні засоби, памперси, дитяче харчування, медикаменти. Їх ми передали до Башкірівки та Балаклії, де люди знаходяться в окупації та під обстрілами. Також допомогу передаємо нашим військовим, - розповіла волонтерка Ольга Борзіна. 

Допомога надійшла від недержавної неприбуткової асоціації освiтнix програм Оpen Europe.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх