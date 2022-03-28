З Іспанії та Польщі надсилають допомогу до видавничого дому «приватна газета»

Медикаменти та засоби гігієни надсилають людям, які дуже цього потребують
Наші друзі з Польщі та Іспанії надсилають допомогу до видавничого дому «Приватна газета». Засоби гігієни, дитяче харчування та медикаменти ми пересилаємо до міст, які знаходяться під обстрілами, а також для наших воїнів-захисників.
-Це гігієнічні засоби, памперси, дитяче харчування, медикаменти. Їх ми передали до Башкірівки та Балаклії, де люди знаходяться в окупації та під обстрілами. Також допомогу передаємо нашим військовим, - розповіла волонтерка Ольга Борзіна.
Допомога надійшла від недержавної неприбуткової асоціації освiтнix програм Оpen Europe.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.