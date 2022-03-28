У Кременчуці сьогодні зареєстрували 13 випадків коронавірусу, щеплення отримали 196 осіб

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28 березня в місті зареєстровано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. За їх даними, захворіли п'ять жінок віком від 50 до 78 років та вісім чоловіків віком від 24 до 89 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 7 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях - вони не були вакциновані. Всього в інфекційних шпиталях лікується 56 пацієнтів.

Крім того, сьогодні протиковідні щеплення зробили 196 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 137 осоіб.