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Кременчук, Воины света

Полтавщина втратила ще одного воїна 24-річного Романа Іванченка

Вчора, 23:02 Переглядів: 415

 

Вічна пам'ять Герою!

Полтавська область втратила ще одного Героя 24-річного Романа Іванченка з Гребінки, який загинув 25 березня обороняючи Харківщину. Прощання відбудеться завтра, 29 березня, об 11.30 у Гребінці (біля приміщення колишньої райдержадміністрації). Про це повідомляє Гребінківська міська територіальна громада.

- Роман присвятив все своє таке коротке молоде життя захисту Батьківщини. Він не чекав, поки окупанти постукають прямо в його дім, бо ж завжди знав, що насправді його дім — це вся Україна. З 2017 до 2022 рік брав участь у АТО/ОСС. Щирий, відкритий, товариський... Роману було лише 24. Вся Гребінківщина висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та сумує разом з ними…Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах…, - йдеться в повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: загиблі в АТО війна воины света
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