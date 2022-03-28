У Кременчуцькій РВА розповіли, яку допомогу можуть отримати вимушені переселенці

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 2

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік зазначив, що усі внутрішні переселенці, які через військову агресію росії були змушені покинути свої домівки, можуть отримати матеріальну допомогу від держави. Таке рішення нещодавно ухвалив Кабмін.

Її розмір становить 2000 грн на дорослого, а розмір допомоги на дитину або особу з інвалідністю - 3000 грн.

Для того, щоб її отримати, необхідно стати на облік ВПО (внутрішньо переміщені особи) та подати заяву до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу. Це можна зробити і дистанційно – через портал «Дія».

- Така допомога буде виплачуватися щомісячно протягом всього воєнного періоду плюс один місяць після його завершення, - пояснив Олег Лєднік.

Він також додав, що уряд прийняв рішення і щодо полегшення працевлаштування ВПО. Усім роботодавцям, які офіційно братимуть на роботу вимушених переселенців, держава компенсує витрати у розмірі 6500 грн за кожного працівника протягом двох місяців. За цією компенсацією працедавцям потрібно звертатися через портал «Дія», або до служби зайнятості населення.