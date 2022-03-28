Кількість підпалів у Кременчуцькому районі меншає, а п’яних за кермом учора взагалі не було

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 78

Під час традиційного брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив представникам ЗМІ, що минула доба у районі пройшла спокійно та без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Підпалів сухої трави у районі значно поменшало - за минулу добу ДСНС зафіксувала лише 3 такі випадки. Можливо, до людей починає доходити уся шкода та небезпека від таких дій. Можливо, це результат проведеної роботи та посилення контролю щодо їх недопущення. Адже через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану.

А можливо, що це наслідки сприятливих для попередження підпалів погодних умов. Позаминулої ночі у районі пройшов дощ, який намочив суху рослинність.

- Сподіваюсь, що жителі району стали більш свідомими. Вчергове закликаю припинити підпалювати суху рослинність. Це наносить велику шкоду природі, людям та підриває обороноздатність нашої держави, адже на гасіння пожеж відволікаються сили та ресурси ДСНС, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, минулої доби у Кременчуцькому районі не було жодного випадку затримання п’яних водіїв за кермом. Зазначимо, що за попередню добу, за даними Нацполіції, таких випадків у районі також не було. Раніше ж поліція чи не щодня штрафувала п’яниць за кермом та вилучала їх автівки на потреби ЗСУ. Вочевидь, такі жорсткі заходи впливу дали позитивні результати.