російські нелюди вбивають українців цілими родинами

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Рашисти вбивають українців цілими родинами. Про такі випадки повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Днями на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Харківської області російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому їхала родина. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

А 27 березня у Сумській області військовий транспорт рф наїхав на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

В Україні вже 143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій, які веде росія. Один з таких випадків – у Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.