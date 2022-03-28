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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російські нелюди вбивають українців цілими родинами

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 548

 

Вони обстрілюють машини з мирними людьми, збивають пішоходів своєю технікою

Рашисти вбивають українців цілими родинами. Про такі випадки повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Днями на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Харківської області російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому їхала родина. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

А 27 березня у Сумській області військовий транспорт рф наїхав на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

В Україні вже 143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій, які веде росія. Один з таких випадків – у Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: російські загарбники вбивство родина діти
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