«Врятуйте Україну - зупиніть війну»: як пройшов міжнародний телемарафон на підтримку України

27 березня о 18.30 за київським часом розпочався міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine - #StopWar. До, під час та після трансляції проходив збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним вторгненням росії на територію України.

Трансляція ефіру здійснювалася з Варшави, на базі польського телеканалу TVP. Також ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

- Два десятки країн світу транслюватимуть ефір. Перегляд буде організований на вулицях Берліну, Лондону, Мілану, Праги, Братислави, Торонто, Амстердаму, Малаги, Тель-Авіву, Відня, Варшави, Клужа, Стокгольму, Талліну, Парижу, - зазначив напередодні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Долучилася до телемарафону і Албанія. Близько 200 представників української громади та небайдужих місцевих мешканців зібралися на площі Скандербей у Тірані, аби підтримати український народ. Захід розпочався о 18.00: до людей звернулись представники ЕС та мерії столиці, головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко та посол України в Албанії Володимир Шкуров.

Усі вони говорили про одне - мир, якого так жадає український народ. Під час промов на великому екрані показували кадри, що свідчать про злочини проти людяності, вчинені країною-агресоркою на території нашої держави.

А потім над площею розгорнули величезний прапор України, і пролунав гімн у виконанні солістки оперного театру Тірани, яка має українське коріння. Місцеві мешканці пригощали цукерками українських дітей, які прийшли на площу, і звідусіль лунали слова: «Peace for Ukraine!»

Серед міжнародних зірок, які звернулися цього вечора до світової спільноти, - Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Craig David, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze.

Україну ж представляли понад 20 артистів. Це Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

- Закрийте небо над Україною! - зі сльозами на очах зверталася до світу ведуча телемарафону Маша Єфросініна.

І тисячі людей у десятках країн підтимали її. Україні не потрібна ця війна, страждання мешканців Маріуполя, Київа, Харкова, Чернігова, Херсона та інших міст України повинні припинитися, а зло має бути покаране - саме до цього закликали учасники марафону міжародну спільноту.