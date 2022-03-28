Окупанти проникли в офіс Представництва Президента України в Криму, що знаходиться в Херсоні

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 58

27 березня стало відомо, що окупанти проникли в офіс Представництва Президента України в Криму, який через окупацію півострова розташований у Херсоні. Як йдеться на сторінці Представництва у фейсбуці, там зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключають провокацій, тому влада закликає громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу.

Крім того, повідомляється, що офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії рф на території України. Його співробітники працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до Представництва.

Від російських військових та співробітників спецслужб рф, що злочинно проникли до офісу Представництва, вимагають припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя.